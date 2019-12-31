Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками

Жители Хвалынска в Саратовской области решили купить достойные украшения для новогодней елки в центре города. Чиновникам, которые до этого украсили дерево пластиковыми бутылками и старыми СD-дисками, это не очень понравилось. Об этом Telegram-каналу Mash сообщил депутат Саратовской областной думы Алексей Наумов.

Первыми на плачевный внешний вид главной елки районного центра обратили внимание журналисты. Они опубликовали фото дерева в сообществе газеты «Звезда» в социальной сети «ВКонтакте». Елку украсили несколькими звездами из фольги, тонкими нитями светодиодных гирлянд и самодельными игрушками из бумаги и картона. Венчала дерево гирлянда из пластиковых бутылок. Местные жители в комментариях под постом посетовали, что главное новогоднее дерево в Хвалынске всегда выглядело бедно, однако такого ужаса они еще не видели.

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Редакция газеты объявила сбор средств на нормальные новогодние игрушки. Вскоре общими усилиями граждан елку украсили по-новому. Это вызвало неоднозначную реакцию у представителей власти. В администрации Хвалынского района раскритиковали инициативу граждан, утверждая, что «весь шум вызвали недоброжелатели». Свою первоначальную идею украсить дерево бутылками чиновники обосновали тем, что эти украшения были сделаны детьми в рамках ежегодного конкурса «Елочная игрушка».

«Какие-то неправильные и нелогичные процессы происходят на нашей территории. Хвалынск — курортный город. Посчитал своим долгом поехать и купить от нашей семьи 15 больших шаров на елку. Вместо того, чтобы нас назвать помощниками и соратниками, нас называют недоброжелателями», — поделился Наумов.

Ранее в Рязани рядом со входом в бар Bunker установили новогоднюю елку из противогазов. Однако спустя несколько дней префектура района велела ее демонтировать.

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