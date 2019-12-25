В Припяти впервые после Чернобыльской аварии установили новогоднюю елку

В украинском городе Припять впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Об этом сообщает новостной телеканал ZIK.

К праздничному событию присоединись бывшие жители города. Елку установили около дворца культуры «Энергетик». Бывшие припятчане, специально приехавшие в покинутый город в зоне отчуждения, украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

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10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем зона отчуждения может превратиться в одну из точек роста страны.

Для этого глава государства планирует убрать предпосылки для коррупции и создать зеленый коридор для туристов. Также необходимо «избавиться от глупостей» вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов, считает президент.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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