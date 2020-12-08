В Подмосковье к Новому году установят и украсят две тысячи елок

Для жителей и гостей Подмосковья к Новому году установят и украсят две тысячи елок, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 8 декабря.

«Я прошу глав муниципалитетов быть максимально щедрыми и при этом рациональными в части украшения городов. Все наши жители должны почувствовать заботу, внимание. Я очень надеюсь, что в каждом городе новогодние елки будут радовать глаз», — сказал он на правительственном совещании.

В свою очередь, первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Александр Менчук сообщил, что в 51 муниципалитете работы по новогоднему оформлению уже завершены.

«Особенностью новогоднего украшения в текущем году является использование минимального количества новых элементов. Мы стараемся максимально эффективно задействовать декорации, изготовленные и закупленные в прошлые годы», — рассказал он.

К новогодним праздникам в регионе планируют открыть 200 горок, 164 катка, 126 лыжных трасс и 87 теплых зон.