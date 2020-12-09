Мэр новогодней столицы России ответил на критику жителей

Мэр Калуги, которую в 2020 году назвали новогодней столицей России, ответил местным жителям, которые раскритиковали резиденцию Деда Мороза. Глава города Дмитрий Денисов посоветовал обращать внимание не на внешний вид объекта, а на атмосферу внутри него. Свою позицию он озвучил в разговоре с изданием «Подъем».

По словам Денисова, внутри здания будут проходить шоу, после чего можно будет оценить работу. Глава города предложил в качестве критерия взять настроение, которое создадут запланированные представления. Мэр также подчеркнул, что критика в адрес резиденции связана с понятием «вкусовщины» и с личным восприятием каждого жителя.

В беседе с журналистами Денисов пояснил, что здание возводили по утвержденному проекту на бюджетные деньги, а строители должны были уложиться в смету. «Конечно, можно построить из лиственных пород, диаметром в полметра, думаю, такое бревно всех бы устроило, кроме налогоплательщиков», — пояснил глава города.

Резиденция Деда Мороза появилась в центральном парке Калуги. Она представляет собой сделанное из светлого дерева здание с небольшой верандой, темной дверью и пластиковым окном. Многие местные жители не оценили результат строительных работ. Некоторые из них обсудили украшение в сообществе во «ВКонтакте» и назвали резиденцию «бытовкой».

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