«Полная дичь» возмутила жителей российского города

Новый мост, перекинутый через небольшой ручей, возмутил жителей города Иваново. Россияне не оценили архитектурный объект и назвали его появление «полной дичью». Своими впечатлениями они поделились с Telegram-каналом «Подъем».

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Мост появился в парке имени Степанова и стал поводом для обсуждений у местных жителей. Один из них решил лично оценить новый объект и поделился с изданием видео с места событий. Мужчина назвал работу недешевой, так как ограждения моста состоят из очевидно дорогих кованых элементов. Однако посетитель парка не понял, для чего через «маленькую канавку» перекинули мост. Автор видео решил узнать мнение у двух других жителей. Они предположили, что мост установили для отмывания денег.

Ситуацию с мостом прокомментировали в администрации парка. Его директор Светлана Сердюк заявила, что инициаторами установки стали «избиратели». Женщина также поделилась дальнейшими планами по развитию территории. «Мы каждый год просим деньги на благоустройство, и по наказам избирателей нам депутаты выделяют денежку. Данный арт-объект был выбран, потому что там была огромная лужа, которая мешала людям ходить. А в принципе, данная площадка будет развиваться и предстанет в формате уголка для влюбленных», — пояснила Степанова.

В октябре 2020 года жители Ярославля возмутились «загоном», который установили на пересечении двух улиц и обнесли им дорожный знак пешеходного перехода. Местные жители предположили, что ограждение появилось, чтобы предупреждать аварии на дорогах и защитить знак от вандалов, однако позже назвали его «очередной чиновничьей глупостью» и нецелесообразным использованием бюджетных средств.

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