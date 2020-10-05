Жители российского города возмутились «загоном» на пешеходном переходе

Жители Ярославля возмутились массовой «заборизацией» города. Последней каплей для россиян стал дорожный знак пешеходного перехода — его так обнесли оградой, что в результате получился загон. Об этом сообщает 76.RU.

Конструкция появилась на пересечении улицы Мостецкой и дороги на Красный Бор. Местные жители порассуждали, что наверняка ее поставили ради профилактики ДТП и защиты знака от вандалов, но затем пришли к выводу, что это «очередная чиновничья глупость».

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Ярославцы назвали ограждение «издевательством над прекрасным, уютным и изящным городом», а также «спешным, непродуманным освоением бюджетных средств без поиска полезного смысла в своих действиях».

В последнее время Ярославль и Рыбинск попали под масштабное «озаборивание» — власти установили более 20 километров заборов за несколько дней. Заказчиком госконтракта выступило ФКУ «Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения"» при МВД России. Подрядчиком, судя по «Госзакупкам», выступила фирма «Вектор» из Оренбурга.

Такие оцинкованные ограды установили в городах 16 регионов России. Вся программа, пишет издание, обошлась бюджету в 400 миллионов рублей. Ярославлю выделили больше всего денег — более 65 миллионов рублей. В Костромскую область, для сравнения, направили 9,5 миллиона рублей, Вологодскую — почти 33 миллиона рублей, Архангельскую — 47 миллионов рублей.

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