Скандальную «Яму» в Москве решили обнести забором

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как «Яма», решили обнести забором. Ограждение из закаленного стекла и металла устанавливают по периметру объекта, передает ТАСС.

Как рассказали рабочие, высота конструкции составит 1,2 метра. Также будут установлены ворота, выполненные из прочного стекла и металлического основания. Агентству на момент публикации не удалось получить комментарий от префектуры Центрального административного округа.

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Больше 10 лет назад во время строительных работ на Хохловской площади обнаружили фрагмент стены Белого города — участка третьей крепостной стены Москвы. В 2017 году здесь открыли общественное пространство. «Яма» полюбилась горожанам, которые приходят сюда, чтобы отдохнуть и зачастую выпить. Но со временем амфитеатр получил скандальную репутацию. Это произошло, в частности, после рейдов активистов движения «Лев против». Они пытались бороться с употреблением алкоголя в общественных местах, однако почти все их акции заканчивались столкновениями с горожанами и полицией.

При этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркивал, что установка забора вокруг «Ямы» является кардинальным решением и не украсит город, поэтому необходимо искать альтернативные идеи для Хохловской площади.

Гендиректор проектного подразделения КБ «Стрелка» Дарья Парамонова заявила агентству, что ограждение вокруг амфитеатра нарушит его архитектуру, городскому сообществу необходимо самостоятельно прийти к решению. Как утверждает Парамонова, Хохловская площадь изначально задумывалась как музей под открытым небом, поэтому здесь не требуется проведение специальных культурных программ.

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