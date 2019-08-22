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Появилась новая жертва «лимонадного отравителя»

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В деле «лимонадного отравителя» появился новый потерпевший — 20-летний студент Финансового университета при Правительстве РФ. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в июле отравитель Мурат Сабанов встретил третьекурсника в районе Большого Ржевского переулка и предложил ему выпить воды, в которую подмешал психотропное вещество. Попробовав газировку, студент потерял сознание, и Сабанов украл у него все ценные вещи — iPhone XS Max, золотую цепочку, кожаный ремень и кроссовки New Balance.

После случившегося потерпевшего госпитализировали с отравлением бензодиазепином.

Уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова задержали в конце июля по подозрению в отравлении более 20 человек, среди которых оказалась журналистка издания The Village Людмила Чижова. В комнате хостела, где проживал Сабанов, обнаружили несколько свертков с белым порошком, препарат феназепам и украденные сумки.

Как сообщалось, Сабанов угощал прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряли сознание, грабил их. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», в парке «Горка» и баре «Зинзивер».

После серии отравлений в центре Москвы от должности отстранили начальника отдела МВД по Басманному району Сергея Васильева. Следственный комитет начал проверку руководства и оперативников отдела по статье о халатности.

Столичная прокуратура требовала возбудить в отношении полицейских уголовное дело: по данным надзорного ведомства, информация об отравителе у полицейских появилась еще 8 июня. Подозреваемого задержали, но, несмотря на вероятную причастность к совершению преступлений, отпустили под подписку о невыезде. Сейчас Сабанов находится в СИЗО.

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