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Серийного отравителя газировкой отправили в СИЗО

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Мурат Сабанов

Таганский суд арестовал Мурата Сабанова, подозреваемого в серии отравлений в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» в среду, 26 июня сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В настоящее время известно, что молодой человек проведет в СИЗО два месяца.

По данным Telegram-канала Baza, на избрании меры пресечения Сабанов частично согласился с обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

25 июня сообщалось, что подозреваемый добавлял в напитки, которыми поил своих жертв феназепам, клозапин и трамадол. В МВД заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей. Следствие переквалифицировало дело со статьи «Кража» на статью «Разбой».

26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова задержали 25 июня по подозрению в совершении серии отравлений в центре Москвы. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

За день до этого стало известно, что неизвестные угощают москвичей отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

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