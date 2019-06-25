Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя

Подозреваемый в серии отравлений в центре Москвы Мурат Сабанов использовал при совершении преступлений феназепам, клозапин и трамадол. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей. Следствие переквалифицировало дело со статьи «Кража» на статью «Разбой».

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26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова задержали 25 июня по подозрению в совершении серии отравлений в центре Москвы. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

За день до этого стало известно, что неизвестные угощают москвичей отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому.

Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

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