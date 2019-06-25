Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в настоящий момент в квартире подозреваемого проходит обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли свертки с белым порошком, пишет агентство. Следователи выясняют точное количество пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади, парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!