В российском детском лагере произошло массовое отравление

В детском оздоровительном лагере в Красноярском крае зафиксировано 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Речь идет о лагере «Сосновый бор» в поселке Борск.
«Установлены нарушения санитарного законодательства в части режима мытья кухонной посуды, контроля за работой персонала на пищеблоке и другие», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в лагере продолжаются противоэпидемические мероприятия. Из-за вспышки инфекции администрация детского учреждения завершила первую смену досрочно.
В конце декабря произошло массовое отравление воспитанников детских садов на юго-западе Москвы. По данным Роспотребнадзора, пострадали 127 детей из семи дошкольных учреждений. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что источником некачественной продукции стало предприятие в Липецке.