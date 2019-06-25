Москвич рассказал о коме после встречи с серийным отравителем

Москвич Ярослав Антипов рассказал, как пострадал от действий серийного отравителя. Его слова во вторник, 25 июня, приводит РЕН ТВ.

По словам Антипова, он гулял по Чистопрудному бульвару вместе с другом, а затем встретил знакомых. Посидев вместе с компанией на лавочке, молодой человек пошел в магазин. Вернувшись, он застал друзей за беседой с незнакомцем и решил, что те друг друга знают. У Антипова также сложилось впечатление, что парень находится в состоянии наркотического опьянения.

Новый член компании предложил друзьям сесть на газон на Чистых прудах и выпить газировку Fanta. Сделав по глотку, молодые люди потеряли сознание. Свидетели инцидента заметили, как отравитель собирает чужие вещи в сумку, а затем вызвали полицию и скорую помощь.

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В больнице Антипову поставили диагноз — «алкогольная кома с примесью неизвестных психоактивных веществ», однако экспертиза их не выявила.

25 июня стало известно о поимке серийного отравителя, которым, по предварительным данным, оказался Мурат Сабанов, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

Накануне сообщалось, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

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