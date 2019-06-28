Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя. Об этом в пятницу, 28 июня, руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова сообщила ТАСС.

По ее словам, информация о нем у сотрудников ОМВД по Басманному району появилась еще 8 июня, после проверки нескольких заявлений о хищении имущества. Обработав данные из медучреждения, куда доставили отравленных мужчину и девушку, полицейским удалось установить приметы подозреваемого, а затем и его анкетные данные.

Материалы по теме Серийного отравителя газировкой поймали в Москве Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции

Молодой человек был задержан. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, а также банковские карты на их имена. Несмотря на вероятную причастность к совершению преступлений, он был отпущен под подписку о невыезде.

26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова повторно задержали 25 июня по подозрению в совершении серии отравлений в центре Москвы. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

За день до этого стало известно, что некто угощает москвичей отравленной газировкой, а после того как жертвы теряют сознание, грабит их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

26 июня Таганский суд Москвы отправил Мурата Сабанова в СИЗО на два месяца. На избрании меры пресечения Сабанов частично согласился с обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!