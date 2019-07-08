Начальник отдела МВД в Москве остался без работы из-за отравителя с газировкой

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы подполковник Сергей Васильев отстранен от должности после серии отравлений в центре столицы. Об этом в понедельник, 8 июля, в пресс-центре столичного главка МВД сообщили «Медиазоне».

По данным пресс-центра, Васильева отстранили на время проведения проверки. При этом в столичном главке МВД не стали уточнять, связано ли отстранение Васильева с работой сотрудников отдела по уголовному делу в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей.

Между тем, как отмечает Telegram-канал Baza, Следственный комитет России (СКР) из-за дела Сабанова начал проверку руководства и оперативников ОМВД Басманный по статье 293 («Халатность») УК РФ. При этом в первую очередь под проверку попали отстраненный от должности начальник ОМВД Васильев, а также его заместители — подполковник Виктория Чаузова и Максим Васильев.

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28 июня сообщалось, что прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя. По словам руководителя пресс-службы надзорного ведомства Людмилы Нефедовой, информация об отравителе у полицейских появилась еще 8 июня. Подозреваемого задержали, но несмотря на вероятную причастность к совершению преступлений, отпустили под подписку о невыезде.

26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова повторно задержали 25 июня по подозрению в совершении серии отравлений в центре Москвы. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

За день до этого стало известно, что некто угощает москвичей отравленной газировкой, а после того как жертвы теряют сознание, грабит их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

26 июня Таганский суд Москвы отправил Мурата Сабанова в СИЗО на два месяца. На избрании меры пресечения Сабанов частично согласился с обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

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