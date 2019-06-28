Второй арестованный в Москве отравитель притворялся полицейским

У второго мужчины, арестованного в Москве в связи с серией ограблений и отравлений, нашли поддельное удостоверение сотрудника полиции. Об этом в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО сообщили «Интерфаксу».

По данным издания, он также имел при себе два ножа, три газовых баллончика, охолощенный пистолет Макарова, предназначенный для подачи звуковых сигналов, и металлическую фляжку со смесью спирта и сильного нейролептика —азалептина.

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Об аресте ранее судимого за убийства и разбои жителя Твери стало известно 27 июня. Сотрудники правоохранительных органов установили его причастность к преступлению, совершенному зимой в электропоезде Подсолнечная — Москва. В ночь на 9 февраля в тамбуре в состоянии сильного алкогольного опьянения был обнаружен пострадавший, который спустя два часа скончался в больнице. Выяснилось, что он отравился клозапином. При себе погибший не имел личных вещей и денег. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве произошла серия похожих преступлений. В их совершении подозревается 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. По данным следствия, молодой человек угощал прохожих отравленной газировкой, после чего те теряли сознание, а злоумышленник грабил их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», в парке «Горка» и баре «Зинзивер».

26 июня Таганский суд Москвы отправил Мурата Сабанова в СИЗО два месяца. На избрании меры пресечения Сабанов частично согласился с обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

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