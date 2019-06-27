В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель

В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следствие установило, что в ночь на 9 февраля в тамбуре электропоезда Подсолнечная — Москва в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружен мужчина. Спустя два часа, в больнице, он скончался. Выяснилось, что погибший отравился клозапином. «При этом обнаруженная в крови концентрация клозапина относится к критической, при которой риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем весьма вероятен», — отметила представитель управления Елена Марковская.

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При себе мужчина не имел личных вещей и денег. По факту случившегося было возбуждено дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение вреда здоровью») и по пункту «в» части 4 статьи 162 УК России («Разбой»).

После проведения комплекса следственных действий и экспертиз было установлено, что к совершению преступления причастен житель Твери, ранее судимый за убийства и разбои. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Ранее в Москве произошла серия похожих преступлений. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов угощал людей на улице отравленной газировкой, после чего те теряли сознание, а злоумышленник грабил их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

26 июня Таганский суд Москвы отправил Мурата Сабанова в СИЗО два месяца. На избрании меры пресечения Сабанов частично согласился с обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

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