Полицейских наказали за рейды «Льва против» в московской «Яме»

Басманная межрайонная прокуратура Москвы провела проверку и внесла представление начальнику районного отдела МВД из-за «неудовлетворительной работы полицейских» в ходе рейдов движения «Лев против» в общественном пространстве «Яма». Об этом сообщил проект «Вигиланты» фонда «Общественный вердикт».

Фонд получил ответ 27 августа — более чем через два месяца после обращения. При этом в официальном письме ничего не сообщается о проверке действий «Льва против», а также массового применения участниками движения средств самообороны без законных оснований.

«Общественный вердикт» направил обращение 21 июня и попросил провести проверку в отношении полицейских, которые не пресекали самоуправство со стороны «Льва против», а также проверить законность задержаний, которые совершались по указанию создателя движения Михаила Лазутина.

На похожий запрос муниципального депутата Виктора Котова в ведомстве сообщили, что МВД прорабатывает вопрос установки на Хохловской площади забора вокруг амфитеатра, камер видеонаблюдения, а также привлечения ЧОП. Как сообщало The Village, мэрия уже рассматривает варианты оформления забора ко Дню города.

Движение «Лев против» не имеет официальной регистрации и каких-либо полномочий. Оно известно борьбой с употреблением алкоголя в общественных местах Москвы. Летом 2019 года активисты несколько раз вступали в конфликт с посетителями общественного пространства «Яма» на Хохловской площади, где собирались любители спиртного. Полиция при содействии ОМОНа задерживала собравшихся в «Яме». Критики считают, что «Лев против» действует неправомерно. В организации настаивают на том, что не делают ничего противозаконного.

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