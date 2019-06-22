ОМОН снова задержал выпивающих посетителей «Ямы» в Москве

ОМОН провел задержания в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Нездоровый образ жизни Активисты избивают пьющих и курящих россиян ради популярности в сети

Полицейские действовали при поддержке движения «Лев против», выступающего за здоровый образ жизни. ОМОНовцы забирали в автозаки людей с открытыми бутылками, а также досматривали содержимое сумок. После того, как один из молодых людей «отказался показать, что у него в банке и карманах», на место была вызвана следственно-оперативная группа, заявил один из полицейских.

14 июня в «Яме» ОМОН с применением силы также задержал собравшихся там людей. Бойцы ОМОН задержали тех людей, на которых указывали активисты «Лев против». Позднее муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения. По его мнению, действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка».

31 мая в «Яме» произошел похожий инцидент. Участники «Лев против» устроили конфликт с собравшимися там людьми: они отобрали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!