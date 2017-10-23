Борцы за трезвость записали видео с избиением пьяных жителей Воронежской области

В городе Лиски в Воронежской области подростки организовали «рейды трезвости» и избивали пьяных местных жителей на улицах населенного пункта. Свои нападения они записывали на видео, сообщает портал «МОЕ! Online».

На видеозаписи группа несовершеннолетних молодых людей сначала нападает на нетрезвого мужчину возле гаражей. На следующих кадрах они идут по скверу и начинают бить двух сидящих на лавке подвыпивших горожан, валят их на землю, после чего продолжают избивать ногами. Каждое избиение сопровождалось криками «хватит бухать».

Анонимный источник издания сообщил, что этот рейд был организован юными борцами за трезвость летом этого года. Подобные акции школьники устраивают постоянно. По словам собеседника портала, взрослые товарищи ранее пытались отговорить подростков от таких методов борьбы с пьянством, но эти беседы оказались малоэффективными.

Сейчас самое массовое и популярное движение по борьбе с курением и распитием алкогольных напитков в общественных местах — это «Лев против». Его придумали придумали активисты организации «СтопХам» в 2014 году. Члены движения утраивают рейды по улицам многих российских городов, во время которых призывают пьющих выбросить бутылки, а курильщиков затушить сигареты и курить в специально отведенных местах.

Участники «Лев против» не применяют насилие и действуют в рамках российского законодательства. Впрочем, периодически на них нападают агрессивные граждане. Так, в ноябре прошлого года в Москве уличные курильщики устроили драку с активистами движения.