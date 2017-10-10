Пьяные селяне захотели сделать светомузыку из светофора и попали под суд

Два жителя Рыбинского района Ярославской области предстанут перед судом за кражу светофора. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, в конце апреля 2017 года двое пьяных мужчин возвращались с сельской дискотеки домой и по пути украли стоящий на дороге светофор. Из его табло они планировали сделать светомузыку. В сообщении не указано, удалось ли им это сделать.

Впоследствии в доме одного из них были найдены части светофора.

В прокуратуре отметили, что воры причинили областному департаменту транспорта ущерб в размере 15 тысяч рублей. Еще более 65 тысяч будет стоить ремонт поврежденного устройства.

Фигуранты дела признали вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В августе этого года сообщалось, что неизвестные украли 10 из 100 муляжей автомобилей ДПС, установленных на подмосковных трассах. О задержании подозреваемых в краже не сообщалось.