Спецназ отправили усмирять 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье

Около 90 вахтовиков устроили пьяный дебош в поезде, следующем из якутского города Нерюнгри в Новосибирск, говорится на сайте Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

Информация о том, что следующие со станции Тында нетрезвые пассажиры нарушают порядок и игнорируют требования поездной бригады, поступило в дежурную часть подразделения 18 октября.

«В целях оперативного вмешательства в данную ситуацию и дальнейшего предотвращения негативных последствий конфликта руководством (...) принято решение о привлечении бойцов спецподразделений Росгвардии», — отмечается в тексте.

В результате десять пассажиров были сняты с поезда и доставлены для дальнейшего разбирательства в полицию. На них составили протоколы за появление в общественных местах в нетрезвом виде (статься 20.21 КоАП).