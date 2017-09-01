На Ямале завели дело по факту смерти вахтовиков от суррогатного алкоголя

Следователи Ямальского района (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбудили два уголовных дела по фактам гибели четверых мужчин. По предварительным данным, смерть наступила от отравления спиртосодержащей жидкостью. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дела возбуждены по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как отмечается в сообщении, тела двух мужчин 1976 и 1972 годов рождения были обнаружены около часа дня 29 августа в жилом вагончике вагон-городка, принадлежащего компании «Ямалтрансстрой» и расположенного на станции Карская Ямальского района.

30 августа в амбулатории «Ямал-Бованенково» (поселок Бованенково Ямальского района) скончались еще двое мужчин 1981 и 1975 годов рождения. Следствие считает, что все четверо умерли от отравления пока не установленным ядом

вследствие совместного употребления спиртосодержащей жидкости.

8 августа сообщалось, что в московскую 13-ю детскую клиническую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии госпитализированы четыре отравившихся алкоголем подростка в возрасте от 14 до 16 лет.