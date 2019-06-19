Депутат подал заявление на активистов «Лев против»

Муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения «Лев против». Об этом он написал в своем Facebook.

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По его мнению, действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Провокаторы специально вступают в конфликт с отдыхающими, чтобы снять на видео их реакцию для своего Youtube-канала, уверен депутат.

Котов уточнил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что у прокуратуры есть 30 дней на рассмотрение заявления и ответ.

14 июня на Хохловской площади в Москве, получившей неформальное название «Яма», ОМОН с применением силы задержал собравшихся там людей. В том же месте присутствовали активисты движения «Лев против», которые борются с распитием алкогольных напитков и курением в общественных местах. Бойцы ОМОН задержали тех людей, на которых указывали активисты движения

31 мая в «Яме» произошел похожий инцидент. Участники «Лев против» устроили конфликт с собравшимися там людьми: они отобрали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики.

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