В Москве задержали актера из «Универа» за мат

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На Хохловской площади в Москве, получившей неформальное название «Яма», ОМОН с применением силы задержал собравшихся там людей. Об этом сообщает Daily Storm.

По разным данным, ОМОН задержал от 10 до 20 человек. Среди них оказался актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Он объяснил, что его доставили в отделение, где провели беседу и отпустили. Силовики настаивали, что актер ругался матом, хотя сам он это отрицает.

Как отмечает «Медиазона», в том же месте присутствовали активисты движения «Лев против», которые борются с распитием алкогольных напитков и курением в общественных местах. Бойцы ОМОН задержали тех людей, на которых указывали активисты движения, пишет издание.

31 мая в «Яме» произошел похожий инцидент. Участники «Лев против» устроили конфликт с собравшимися там людьми: они отобрали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики.

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