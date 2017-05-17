Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве человека, курившего в общественном месте. Об этом в среду, 17 мая, сообщает прокуратура города.

Конфликт произошел 29 апреля возле станции метро «Минская». «Между двумя молодыми мужчинами возник конфликт на почве курения в общественном месте. В разгаре один человек ударил другого кулаком в голову, вследствие чего последний скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что подозреваемый скрылся с места происшествия, однако 16 мая пришел с повинной в районную прокуратуру. «После проведения опознания одним из свидетелей указанному мужчине сообщено о подозрении в убийстве. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения», — сообщили в прокуратуре.

В ноябре 2016 года в Москве произошла массовая драка между людьми, курившими на улице рядом с торговым центром, и активистами движения «Лев Против», борющегося с употреблением табака и алкоголя в общественных местах. Участников организации было семеро, а оппонентов — около 30.