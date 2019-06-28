«Яму» в Москве огородили забором из-за «активного использования» пространства

Коммунальщики огородили забором с баннерной сеткой общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве, куда в последнее время приходили активисты движения «Лев против», выступающего за здоровый образ жизни. Об этом сообщает «Медиазона».

В префектуре Центрального административного округа (ЦАО) Москвы заявили изданию The Village, что «дополнительные работы в рамках текущей эксплуатации» потребовались из-за популярности пространства и его «активного использования». По словам властей, работы проводятся для обеспечения комфортного пребывания посетителей. Пространство пообещали снова открыть «в кратчайшие сроки».

Работы в «Яме» проводятся ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

22 июня ОМОН провел задержания в общественном пространстве «Яма». Полицейские действовали при поддержке движения «Лев против», выступающего за здоровый образ жизни. Омоновцы забирали в автозаки людей с открытыми бутылками, а также досматривали содержимое сумок. После того как один из молодых людей «отказался показать, что у него в банке и карманах», на место была вызвана следственно-оперативная группа, заявил один из полицейских.

Ранее, 14 июня, в «Яме» задержали собравшихся там людей, на которых указывали активисты «Лев против». Среди задержанных оказался актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Позднее муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения. По его мнению, действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка».

31 мая в «Яме» произошел похожий инцидент. Участники «Лев против» устроили конфликт с собравшимися там людьми: они отобрали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики.

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