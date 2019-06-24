Активистов «Лев против» предложили оформить официально

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили оформить активистов движения «Лев против» и «Стопхам» как общественных дружинников. С соответствующей инициативой выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра «Поколение права» Андрей Андреев. Об этом сообщает РИА Новости.

Деятельность активистов движений достойна внимания, полагают авторы обращения, однако нуждается в правовом регулировании и приведении в «единое конструктивное русло». Методы работы участников движения не приводят к решению проблем, носят деструктивный характер и создают напряжение в обществе, отмечается в документе.

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Создатели инициативы предлагают привлечь «Лев против» и «Стопхам» к диалогу с силовиками и реформировать их объединения в народные дружины. Кроме того, для оперативного обмена данными с МВД рекомендуется создать онлайн-приложение, куда активисты могли бы загружать фото- и видеодоказательства правонарушений, и разработать этический кодекс поведения дружинника.

Активисты «Лев против» борются с распитием алкогольных напитков и курением в общественных местах. За последний месяц они устроили несколько конфликтов в Москве в общественном месте «Яма» на Хохломской площади. Они отбирали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики. ОМОН несколько раз при содействии активистов задерживал собравшихся в «Яме» граждан.

«СтопХам» образован в Москве в 2010 году. Активисты движения борются против хамства на дорогах и грубых нарушений ПДД, связанных с парковкой и движением по тротуарам. Оба движения снимают свои акции на видео и выкладывают в интернет.

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