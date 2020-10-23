Россиян возмутила платная водоколонка-«робот»

Жителей Кировского района Казани возмутила платная колонка для набора воды. Россияне не оценили изобретение и назвали его «роботом», сообщает «Вечерняя Казань».

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Выкрашенная в ярко-голубой цвет колонка появилась на улице Ягодинской. Чтобы набрать воду, нужно приложить к небольшому экрану банковскую карту и поднести емкость. Как рассказала пресс-секретарь местного водоканала Эльвира Ливада, такой механизм поможет бороться с «халявщиками» и контролировать соблюдение норматива — 1,2 литра на человека. Новое устройство, по словам Ливады, поставили в качестве эксперимента. Если оно переживет зиму, то на подобные модели заменят остальные 150 казанских колонок. Местные журналисты решили проверить, как работает «робот», но не смогли его включить.

Новая колонка вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Некоторые из них посчитали появление устройства нелогичным, так как его поставили рядом со старой колонкой, где можно набрать воду бесплатно. Они привели в пример городские киоски, где покупают чистую фильтрованную воду, и рассказали, что даже в старых деревянных домах уже проведен водопровод. «Мы что, дураки, по-вашему, с ведрами и коромыслом за водой бегать? Так что нам эта колонка не нужна», — заявил хозяин одного из домов.

Ранее в октябре в Самаре установили арт-объект в память о первой городской колонке, который сделали в виде женщины, несущей коромысло с ведрами. Открытие памятника приурочили ко дню рождения водопровода, а директор местного коммунального предприятия поделился планами сделать Самару первым в России городом, «где не будет ни одной колонки».

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