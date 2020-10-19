В крымском водопроводе обнаружили древнюю деревню

Недалеко от крымского села Новониколаевка в трассе строящегося водопровода обнаружили древнюю деревню Аджи-Эль. Поселение относится к золотоордынскому периоду истории (XIV — XV века), пишет «Крыминформ».

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Поселение площадью более четырех тысяч квадратных метров получило название Аджи-Эль Южное-1. Оно располагается в трассе, по которой планируют подавать воду в Феодосию и Керчь. Археологи нашли в земле «хозяйственные ямы» и многочисленные кости скота и собак. Рядом с Аджи-Эль также раскопали относящиеся к бронзовому веку (3000-1200 годы до нашей эры) погребения, в том числе курганы, где хоронили видных деятелей эпохи — вождей или воинов. Все объекты поставили на государственный учет.

В местном институте археологии рассказали, что специалисты занимались поиском этого места около 50 лет назад, но значимые находки так и не обнаружили. «Мы работали в той местности в 1970-х годах и спрашивали местное население, потому что нигде тогда на картах мы не могли прочитать, что это Аджи-Эль. Но нам сказали местные люди, которые знали название. "Эль" зачастую переводится как деревня, а "аджи" трансформировано как "хаджи" — как паломник или поклоняющийся и прочие синонимы. Возможно, это селение лежало на паломническом пути», — рассказал доктор исторических наук Александр Кислый.

В августе этого года об археологической находке рассказал житель дагестанского села Уркарах. Он решил провести в своем доме капитальный ремонт и начал работы с благоустройства двора. Мужчина выкопал там яму и обнаружил в земле древние артефакты. Владелец дома сообщил о найденных вещах в местную администрацию, которая отправила в село бригаду археологов.

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