На стройке жилого дома раскопали старинную могильную плиту

Томские строители обнаружили во время раскопок котлована под будущим домом старинную могильную плиту, которая была создана 130 лет назад. Артефакт оказался под землей в послевоенные годы, сообщает ГТРК «Томск».

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Рабочие нашли плиту на улице Алтайской и после очистки увидели на ней имя протоиерея Ивана Панкратьевича Сухопарова и дату его смерти — 1890 год. Позже удалось выяснить, что мужчина почти 40 лет прослужил в местной церкви и был награжден орденом святой Анны. Среди других археологических находок строители называют осколки керамики, посуду и предметы быта.

Подрядчик отметил, что во время работ на этом участке старинные вещи «попадаются на каждом шагу». Федеральный закон определяет, что из-за найденной плиты стройку должны были прекратить, однако пока об остановке работ не сообщалось.

Специалист из института археологии и этнографии Александр Дудко заявил, что плита оказалась под землей в период между 1940-м и 1951-м годами, так как в советское время подобные артефакты использовали в качестве перекрытий. Дудко предположил, что несколько десятков лет назад плита служила стенкой погреба. Все найденные в котловане вещи пообещали отдать музейному фонду России, а Богородице-Алексеевский монастырь предложил взять плиту себе.

О необычной находке в августе 2020 года рассказал житель села Уркарах в Дагестане. Он решил заняться капитальным ремонтом своего дома и начал работы во дворе. Когда он выкопал там яму, то обнаружил под землей две комнаты со скелетами посередине и полки с кувшинами. О найденных вещах владелец дома сообщил в местную администрацию, которая вскоре отправила в село бригаду археологов.

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