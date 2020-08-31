Россиянин затеял ремонт в доме и нашел скелеты

Житель Дагестана затеял ремонт в своем доме и обнаружил во дворе скелеты и старинные кувшины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россиянин из села Уркарах (Дахадаевский район республики) Абдулгамид Мирзаев решил провести в своем доме капитальный ремонт. Работы по благоустройству начались во дворе, но вскоре закончились. Выкопав яму глубиной около шести метров, Мирзаев обнаружил закопанные в земле артефакты — две комнаты со скелетами посередине, а также полки с кувшинами. Администрация района сообщила, что для анализа находок в село Уркарах отправилась бригада археологов.

Материалы по теме Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране? «Альтернатива сносу есть» Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации

На данный момент нет информации о том, что это за артефакты и какую ценность для науки они могут представлять. Эксперты планируют провести исследование найденных вещей и дать им оценку. Местные власти говорят, что находки заинтересовали хозяев дома. Возможно, дальнейшее изучение этих комнат поможет определить, что именно произошло на этом месте в прошлом.

В мае подобный случай произошел в Норвегии. Супруги из города Буде делали ремонт в своей спальне и обнаружили под половыми досками камни, деталь от детской игрушки и железный топор. Прибывший на место археолог установил, что находка является могилой эпохи викингов X века. Все найденные вещи были отправлены на экспертизу.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru