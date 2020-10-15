В российском городе появилась железная «баба с ведрами»

В центре Самары появился новый арт-объект в виде женщины, несущей коромысло с ведрами. Памятник установили в честь дня рождения городского водопровода, сообщает «Комсомольская правда».

Скульптуру, которую журналисты назвали «бабой с ведрами», установили на пересечении Ленинской и Полевой улиц. Она сделана из железа в виде двухмерной фигуры женщины. Авторами проекта выступили российские студенты из местной архитектурно-строительной академии — Анастасия Пиотровская и Дмитрий Соковец. Своей работой они хотели поблагодарить первую самарскую колонку, которая была установлена 14 октября 1886 года.

После открытия памятника своими впечатлениями поделился руководитель коммунального предприятия «РКС-Самара» Владимир Бирюков. «Для нас это еще и дань уважения истории и тем людям, которые создавали городской водопровод. Надеемся, что пройдет всего лишь несколько лет, и Самара станет первым российским городом, где не будет ни одной колонки!» — рассказал он.

Подобный арт-объект, прославляющий водопровод, установили в Самаре во дворе дома по улице Полевой в 2018 году. Его сделали в виде переплетения нескольких труб, закрытых на задвижку, и обрамили его разноцветной мозаикой. Однако памятник не порадовал местных жителей. Вскоре он начал течь, и в итоге во дворе образовались лужи.

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