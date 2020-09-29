В российском городе решили собирать деньги с помощью статуи чиновника

В городе Данилове Ярославской области появилась композиция в виде гигантских шахматных скульптур. Фигура короля сделана в виде чиновника с копилкой, куда он собирает деньги. Об этом сообщает «76.ру».

Шахматы решили установить на Советской площади по заказу местной администрации. Каждая статуя символизирует определенный исторический образ. Так, появилась фигура чиновника, в руку которой поместили копилку с отверстием, куда россияне смогут кинуть монеты или купюры. Однако о том, можно ли оттуда достать деньги и на что пойдут накопленные средства, не сообщается.

Автором проекта выступил Владимир Барсуков. Помимо чиновника на шахматной доске он сделал фигуры городового, мещанки, ямщика, пожарного и крестьянина. В ближайшее время на площади также установят скульптуру помещика. Все они выполнены из бетона. Одна часть выкрашена в белый цвет, а другая — в черный. Внешний вид каждого героя соответствует их прообразу из XIX века.

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