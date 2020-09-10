Москвичи решили спасти памятник с помощью российского флага

Москвичи решили спасти от сноса памятник архитектуры — ТЭЦ-7 «Трехгорной мануфактуры» на Краснопресненской набережной. Для этого активисты применили нестандартный способ, сообщает Telegram-канал Readovka.

Люди собрались на акцию рядом с ТЭЦ и развернули по периметру объекта российский флаг длиной в 200 метров. С его помощью москвичи образовали живое ограждение, выступая против разрушения памятника.

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Как сообщает канал, активисты недовольны действиями крупнейшего девелопера ГК «Ташир». Застройщик обещал реконструировать объект культурного значения, но собирается возводить там торгово-деловой комплекс, в связи с чем шесть из семи зданий теплоэлектроцентрали были лишены охранного статуса.

Readovka пишет, что пока что все обращения активистов в мэрию не принесли результата, поэтому людям приходится каждый раз изобретать новые способы привлечения внимания к проблеме.

В случае утраты «Трехгорки» город лишится не только памятника промышленной архитектуры, но и приречной панорамы Москвы, а также исторического ландшафта района. Подобная тактика часто используется застройщиками для дальнейшего уничтожения защищенных зон, когда охраняемая зона сокращается до одного здания, которое «случайно» разрушается из-за стройки рядом.

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