Москвичи решили спасти памятник с помощью российского флага

Москвичи решили спасти от сноса памятник архитектуры — ТЭЦ-7 «Трехгорной мануфактуры» на Краснопресненской набережной. Для этого активисты применили нестандартный способ, сообщает Telegram-канал Readovka.
Люди собрались на акцию рядом с ТЭЦ и развернули по периметру объекта российский флаг длиной в 200 метров. С его помощью москвичи образовали живое ограждение, выступая против разрушения памятника.
Как сообщает канал, активисты недовольны действиями крупнейшего девелопера ГК «Ташир». Застройщик обещал реконструировать объект культурного значения, но собирается возводить там торгово-деловой комплекс, в связи с чем шесть из семи зданий теплоэлектроцентрали были лишены охранного статуса.
Readovka пишет, что пока что все обращения активистов в мэрию не принесли результата, поэтому людям приходится каждый раз изобретать новые способы привлечения внимания к проблеме.
В случае утраты «Трехгорки» город лишится не только памятника промышленной архитектуры, но и приречной панорамы Москвы, а также исторического ландшафта района. Подобная тактика часто используется застройщиками для дальнейшего уничтожения защищенных зон, когда охраняемая зона сокращается до одного здания, которое «случайно» разрушается из-за стройки рядом.