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Появилась опасность сноса ТЭЦ «Трехгорной мануфактуры» в Москве

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Застройщик площадки, на которой находится памятник архитектуры — Электрическая станция «Трехгорной мануфактуры» на Краснопресненской набережной в Москве активизировал попытки получить разрешение на застройку этого участка. Таким образом появилась опасность сноса всего уникального памятника промышленной архитектуры столицы начала XX века. Об этом сообщает газета «Аргументы недели».

По данным издания, появились документы, свидетельствующие о том, что Департамент строительства города Москвы под руководством Рафика Загрутдинова и Департамент градостроительной политики города Москвы под руководством Сергея Левкина согласовали проект застройки памятника архитектуры. Проект предусматривает уменьшение возводимых новых площадей на участке до 94 000 квадратных метров.

По мнению «Аргументов недели», дальше возможна проверенная схема с уничтожением памятника культурного наследия и дальнейшей застройкой всего земельного участка, путем согласования старого варианта на 316 тысяч квадратных метров. «Понятно, что ни о каком архитектурном соответствии проекта близлежащим строениям речь не идет. Рядом на территории ЦМТ согласовано строительство 200 метрового небоскреба. Будет уничтожена приречная панорамы Москвы, которая является достоянием города, а застройка уродливыми зданиями уничтожит исторический ландшафт района», — подчеркивается в публикации.

В 2012 году работа электростанции была остановлена, и территория опустела. Тогда же была предложена концепция превращения территории ТЭЦ в Центр русского авангарда с местом для экспозиций, арт-студий, библиотеки, лектория, синематеки, депозитария, научного центра. Но эта идея не вызвала интереса у городских властей, пишет издание.

Согласно другому проекту, предлагалось строительство многофункционального офисного центра. Однако для реализации этого компании «Юргазсервис», которая арендовала участок по адресу Краснопресненская Набережная владение 10, необходимо было сократить охраняемую зону объектов культурного наследия. Раннее статус объектов культурного наследия имели строения 1, 6, 7, что делало невозможным возведение на участке больших строений. Экспертиза, проведенная по заказу ГК «Ташир» в 2014 году (мэрия признала ее спустя два года), позволила снять охранный статус с земли вокруг памятника.

В мае 2016 года опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы (автор — И.А. Маркина), рекомендующий отнести к памятникам только строение 1. Это означало, по мнению издания, критическое сокращение охранной зоны.

«Такая практика, когда с подачи застройщика аккредитованные эксперты могут обосновать строительство в любом месте, получила распространение во времена Лужкова. Вот и в этот раз по заказу "Ташира" авторитетные эксперты составили документ, обосновывающий строительство в охранной зоне Электрической станции Трехгорной мануфактуры, — обращается внимание в публикации. — На основании этой экспертизы Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала строительство жилого дома в объединенной охранной зоне памятников истории и культуры № 131. Такая тактика часто используется застройщиками для дальнейшего уничтожения защищенных зон, когда охраняемая зона сокращается до одного здания, которое "случайно" разрушается из-за стройки рядом. Так уже было, например, со сносом доходных домов общества "Якорь" и дома Прошиных на Первой Тверской-Ямской, который был незаконно снесен с уплатой смешного штрафа в 200 000 рублей».

Как пишет газета, в 2018 году «Юргазсервис» попыталось получить положительное заключение Мосгорэкспертизы на строительство небоскребов высотой 212 метров. Общая площадь возводимых монстров составляла 316 тысяч квадратных метров. В поданном проекте застроить небоскребами предполагалось и памятник архитектуры, утверждает издание. Компания обосновано получила отрицательное заключение из-за несоответствия технической документации инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и требованиям санитарно-эпидемиологическим регламентам. Проект получил более 200 замечаний Мосгорэкспертизы в том числе в части демонтажа существующих строений и норм пожарной безопасности.

На Краснопресненской набережной почти 100 лет назад была построена «Электрическая станция фабрики «Трехгорная мануфактура». Это была одна из первых теплоэлектростанций, построенных в Москве в советское время (1926–1928) по плану ГОЭЛРО. В 1931 году ТЭЦ перестала быть фабричной электростанцией и становится районной теплостанцией. В 1970 году архитектор Рожин строит для ТЭЦ пиковую котельную, напоминающую пароходные трубы.

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