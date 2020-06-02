Назван самый дорогой вид жилья в Москве

Самым дорогим видом жилья в Москве оказалась недвижимость в дореволюционных домах — квадратный метр там в среднем стоит более 400 тысяч рублей. Такая цена обусловлена расположением зданий (в основном они находятся в центре города), а также тем, что зачастую объекты являются памятниками архитектуры. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Недвижимость».

Далее в рейтинге идут дома 1920-1930-х годов постройки — около 284 тысяч за «квадрат». Большинство таких зданий построены по индивидуальным проектам и тоже находятся в историческом центре. Так, в памятнике конструктивизма и авангардизма — доме Моссельпрома, — квадратный метр обойдется в среднем в 500-600 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью современной «элитки».

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Также аналитики сервиса называют и современные ЖК, где цена «квадрата» в среднем равняется 251 тысяче рублей. Парадоксально, но чем дальше от центра, тем более дорогими (для конкретного района) они оказываются. Например, квадратный метр в современном доме рядом со МКАДом стоит в среднем 219 тысяч, в брежневке — 197 тысяч, в сталинке —160 тысяч, в хрущевке — 154 тысячи рублей.

В среднем по столице стоимость квартир в сталинских домах остается довольно высокой — 233 тысячи рублей за «квадрат». Зато новые дома дорожают быстрее (плюс 16 процентов) за два года, тогда как сталинки за тот же период выросли в цене на 12 процентов. Самые дешевые лоты можно приобрести в хрущевках и брежневках (202 и 193 тысячи рублей за «квадрат» соответственно).

Ранее риелторы назвали самые любимые районы покупателей жилья в Москве — ими оказались Хорошево-Мневники, Даниловский, Западное Дегунино, Раменки и Рязанский. Такой успех у новоселов связывают с благоприятной экологической обстановкой, а также развитой инфраструктурой.

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