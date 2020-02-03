В российском городе захотели снести частные дома ради новостроек

В Екатеринбурге более 200 горожан вышли на согласованный митинг вместе со своими детьми и домашними животными. Горожане выступают против сноса частных домов, которые планируют выкупать ради возведения новостроек. Об этом пишут «Вечерние ведомости».

Жители Юго-Западного района Екатеринбурга собрались в парке Чкалова. По их мнению, попытки продать территорию частного сектора застройщику являются незаконными. Также россиян возмутило то, что местные власти не уведомили их о планируемом сносе. О решении администрации горожане узнали из новостей. Никто из собственников не собирается отдавать свою недвижимость.

Митинг посетили и чиновники. Заместитель начальника департамента по градостроительному развитию и планировке территории Алексей Черноскутов заявил, что дома, которые не захотят продавать, не будут сносить, их будут обходить при строительстве, а жить в квартире или в частном доме — выбор каждого. Уполномоченная по правам человека по региону Татьяна Мерзлякова сказала, что дальше работа будет продолжаться в режиме переговорных площадок.

В сентябре прошлого года жителей Перми обязали сносить аварийные здания за свой счет. Собственники опасаются, что в таком случае могут остаться без компенсаций.

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