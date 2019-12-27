Названы дачные поселки России с самыми странными названиями

Чаще всего в России можно встретить садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Дружба», «Березка» и «Надежда». К таким выводам пришел портал SNT.online, который составил свой рейтинг дачных поселков с самыми популярными и самыми странными названиями.

В десятку СНТ с самыми распространенными названиями также вошли «Строитель», «Радуга», «Заря», «Рассвет», «Восход», «Лесное» и «Мечта».

Всего исследователи проанализировали 27 636 наименований СНТ и сформулировали принципы, как именно дачные поселки получают свои названия. Это могут быть женские имена (СНТ «Агния», «Виктория»), профессии («Шпалопропитчик», «Химик-труженик»), персонажи древнегреческой мифологии («Бахус», «Аякс»), названия в честь/памяти кого-либо (800-летия Москвы, Гагарина) или союз некого круга лиц (дачников, ветеранов), уменьшительно-ласкательные названия («Сладкие вишенки», «Тыковка»), английские заимствования (Хилл Вэлли, Берривуд).

Встречаются и нестандартные наименования: «Монтекарловка», «Народные кассы», «Синтетика», «Информатика», «Вакуум», «Шансон», «Синий помидор», «Мы — вместе», «Веселый поселок», «Елки-палки», «За витамины», «Гаишник», «За здоровый быт», «Жили-были», «Холодок», «Фараон», «Горняшка», «Двенадцать апостолов», «Солнечный Эльдорадо», «Киевская Русь», «Половинка», «Долина имений», «Алмазная грань», «Сибирский успех», «Наш Эдем», «Случайное», «Хохловатики», «Мурашки», «Зеленый бугорок» и другие.

Ранее село Мутный Материк в городском округе Усинск Республики Коми признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

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