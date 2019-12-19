Названы населенные пункты России с самыми интересными названиями

В Федеральной кадастровой палате назвали населенные пункты с самыми интересными названиями, чьи границы в 2019 году внесли в госреестр недвижимости. Пресс-релиз ведомства имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В этом году определили границы деревни Барабан (Пермский край) и села Передняя Бырка (Забайкальский край). Также появились деревня Ленин-Буляк в Башкирии (здесь проживают четыре человека) и село Пристань Исады (два жителя). В Саратовской области определили границы сел Сёстры, Колено и Горячка, в Удмуртии — деревни Непременная Лудзя, в Тюменской области — деревень Красивая и Кислое, в Ульяновской области — деревни Папуз-Гора и села Вязовый Гай, в Еврейской автономной области — села Теплые Ключи, в Свердловской области — поселка Черничный и деревень Пиджакова, Смородинка, Калачики и Ёлкина.

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В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг, Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области — хутора Роскошный и Ездоцкий. Также были внесены границы Грани (село в Воронежской области) и Архангела (село в Ивановской области). В Курской области сформировались деревня Русская Конопелька и поселок Красный Пахарь.

В 2019 году реестр недвижимости пополнился сведениями о границах более 8,7 тысячи населенных пунктов. Количество сведений об их границах за год увеличилось на 25 процентов, с 35,2 тысячи до 44 тысяч.

Ранее село Мутный Материк в городском округе Усинск (Республика Коми) признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

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