«Ё» захотели вернуть в московское метро

Букву «ё» необходимо использовать в написании названий станций Московского метрополитена. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы, ректор Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Маргарита Русецкая, передает агентство новостей «Москва».

Русецкая планирует направить руководству метро обращение с призывом вернуть букву. «Сложилась некая традиция, что буква "ё" (в названиях станций — прим. «Ленты.ру») не обозначается, — отметила депутат. — Но это вызывает затруднения, скажем, у иностранцев, изучающих русский язык, у туристов, а порой и приводит к искажению исторического названия».

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Эксперт напомнила, что станция метро «Планёрная» без буквы «ё» превратилась в «Планерную», и в настоящее время почти никто не помнит правильный вариант названия. «Буква "ё" должна прописываться в названиях, если есть историческое наименование. Конечно, замена табличек — процесс постепенный, не единовременный, но новые таблички должны изначально создаваться правильно», — резюмировала Русецкая.

Буква «ё» появилась в русском алфавите в конце XVIII века. По одной из версий, на необходимости появления буквы, обозначающий звук «йо», в 1783 году настояла директор Петербургской Академии наук княгиня Екатерина Дашкова. В современной речи употребление буквы считается факультативным.

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