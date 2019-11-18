Квартиры в Москве перестали дорожать из-за метро

Запуск новых станций метрополитена в Москве перестал существенно влиять на стоимость жилья. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Если 10 лет назад с открытием станции цены на расположенные поблизости квартиры повышались на 10-15 процентов, то сейчас можно говорить о росте не более чем на 3-5 процентов, отмечают аналитики. «Открытие новых станций скорее повышает спрос и ликвидность, а не стоимость квадратного метра», — указывают они.

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По мнению экспертов, падению значимости метро способствовали два фактора. Во-первых, многие станции в настоящее время открываются в районах с неплохой транспортной доступностью, местами дублируя имеющиеся пути. Благодаря этому заметно разгружаются линии, однако кардинального улучшения транспортной ситуации не происходит. Следовательно, не происходит и роста цен.

Во-вторых, владельцы квартир уже с момента анонсирования новой станции закладывают в стоимость «квадрата» доплату за метро. «Повторное повышение, даже в отдаленных локациях со слабой транспортной доступностью, маловероятно», — заключают в «МИЭЛЬ».

В августе текущего года стало известно, что к 2028-му в российской столице планируется построить не менее 80 станций метро. Только до 2023 года в городе введут в эксплуатацию 135 километров линий, 55 станций метро и шесть электродепо.

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