Строительство метро взвинтило цены на московское жилье

В Москве цены на квартиры у станций метро, открытых в 2019 году, за год выросли на 20 процентов — больше, чем средние по городу. Об этом говорится в материалах сервиса по поиску объявлений «Яндекс. Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Квартиры на вторичном рынке, расположенные у новых станций, дорожали даже быстрее, чем квадратные метры в новостройках. По данным на 1 сентября 2019 года, средняя стоимость «квадрата» в районе новых станций составила 141 тысячу рублей. Лидер по скачку стоимости «вторички» — метро «Прокшино», где цены выросли на 31 процент, до 157 тысяч рублей.

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В новостройках у метро «квадрат» за год подорожал на 20 процентов, до 126 тысяч рублей в среднем. Самый высокий рост зафиксирован у станции «Ольховая»: плюс 31 процент, 120 тысяч рублей за квадратный метр.

На Некрасовской линии цены росли не так быстро, как на юго-западе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «вторичка» подорожала на 21 процент. Новостройки прибавили в цене 11 процентов — практически столько же, сколько в среднем жилье в других районах Москвы. Квадратный метр в новостройках непосредственно у станции «Некрасовка» подскочил в цене с 90 тысяч до 101 тысячи рублей.

В среднем квадратный метр жилья в московских новостройках в настоящее время стоит 182 тысячи рублей. В период с 1 сентября 2018-го по 1 сентября 2019 года этот показатель увеличился примерно на 10 процентов, подсчитали в «Яндексе».

Ранее в сентябре стало известно, что самые дешевые для покупки квартиры в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) находятся рядом с метро «Зябликово», «Красногвардейская» и «Борисово». Средняя стоимость «квадрата» здесь составляет примерно 144 тысячи рублей.

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