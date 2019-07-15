В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле

Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.
На потолке станции смонтируют светоотражающие плафоны, напоминающие купола минаретов, а между двумя платформами установят стену в форме перевернутых арок с зубцами. В сообщении поясняется, что «Юго-Восточная» строится на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц, и ее интерьеры, таким образом, будут перекликаться с их топонимическими названиями.
Станцию оформят в бежевом, желтом, черном и сером цветах. Полы планируется выложить гранитом коричневых тонов, а стены отделать травертином и известняком. На потолке также будут металлические кассеты темных цветов. Автором проекта станции выступает ОАО «Ленметрогипротранс».
«Юго-Восточная» расположится в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Открытие станции намечено на 2020 год.
В конце мая 2019-го стало известно, что московское метро не будут расширять до подмосковных Мытищ, Красногорска и Балашихи. Такое решение приняли российское министерство транспорта совместно с РЖД, мэрией Москвы и правительством Московской области. Вместо продления линий столичного метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).