В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле

Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.

На потолке станции смонтируют светоотражающие плафоны, напоминающие купола минаретов, а между двумя платформами установят стену в форме перевернутых арок с зубцами. В сообщении поясняется, что «Юго-Восточная» строится на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц, и ее интерьеры, таким образом, будут перекликаться с их топонимическими названиями.

Материалы по теме Подкат засчитан В Подмосковье построят суперметро. Жилье подорожает, но не везде

Станцию оформят в бежевом, желтом, черном и сером цветах. Полы планируется выложить гранитом коричневых тонов, а стены отделать травертином и известняком. На потолке также будут металлические кассеты темных цветов. Автором проекта станции выступает ОАО «Ленметрогипротранс».

«Юго-Восточная» расположится в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Открытие станции намечено на 2020 год.

В конце мая 2019-го стало известно, что московское метро не будут расширять до подмосковных Мытищ, Красногорска и Балашихи. Такое решение приняли российское министерство транспорта совместно с РЖД, мэрией Москвы и правительством Московской области. Вместо продления линий столичного метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!