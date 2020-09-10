В Москве решили избавиться от памятника советской эпохи

В Москве решили избавиться от дворца культуры завода «Серп и молот», построенного в 1933 году. Объект культурного наследия выставили на продажу за 149 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Здание является памятником советской эпохи и находится на крутом склоне у стен Андроникова монастыря. Клуб, построенный в стиле конструктивизма, функционировал до 90-х годов, а потом его помещения начали сдавать в аренду. При этом были полностью уничтожены исторические интерьеры: лепной декор, фасады, балконы и прочее.

Сообщается, что дворец культуры хотели переоборудовать под ночной клуб, однако этому помешали власти. По их мнению, планируемая реконструкция здания нарушила бы его изначальное объемно-пространственное решение. В результате в отношении собственника (на тот момент — компании «Инсервиссим») было возбуждено административное дело, а работы приостановлены.

Фирму обязали восстановить объект, но стоит это очень дорого. Поэтому клуб решили продать за 149 миллионов рублей. Новому собственнику придется провести масштабную реставрацию. Взамен он получит комплекс из двух строений площадью 7,5 тысячи квадратных метров.

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