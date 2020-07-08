В российском городе на памятнике Ленину установили шипы

В российском городе Магадане неизвестные установили на памятнике Ленину шипы для отпугивания птиц. Об этом сообщается на сайте местной мэрии.

Приспособления появились на скульптуре, стоящей на площади Космонавтов. Жители города начали активно обсуждать новый «дизайн» памятника и даже сравнили Ленина с персонажем фильма «Восставший из ада».

«Я считаю установку устройства для отпугивания птиц на памятник Ленину просто кощунством», — заявил мэр Магадана Юрий Гришан. Он дал поручение коммунальщикам убрать железные штыри, что и было выполнено.

Первый секретарь магаданского отделения КПРФ Александр Ищенко объяснил Telegram-каналу Mash, что шипы появились для того, чтобы памятник не приходилось регулярно чистить от птичьего помета. «Это же проблема такая в приморских городах. Мы хотели как лучше, только, может быть, другое техническое решение принять надо. Может, поменьше сделать, чтобы не бросалось в глаза. Мы сейчас посоветуемся, на Камчатку позвоним, порешаем», — сказал Ищенко.

Ранее данные опроса показали, что 83 процента россиян отрицательно относятся к сносу памятников Ленину, а 56 процентов граждан считают, что вождь положительно повлиял на отечественную историю.

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