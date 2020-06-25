В России захотели построить «Сталин-центр»

В российском городе Бор под Нижним Новгородом захотели построить «Сталин-центр» — это будет жилой дом, на первом этаже которого разместят музей достижений времен СССР. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проектом занимается глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Также он намерен восстановить памятник Иосифу Сталину, который в настоящее время находится на реставрации. До 1956 года памятник стоял в Моховых горах.

Еще одна скульптура советского вождя была открыта Зориным вчера, 24 июня 2020 года. Торжественная церемония была приурочена ко дню 75-летия Парада Победы. По словам коммуниста, Сталин станет символом борьбы с коррупцией в Боре.

Монумент находится на территории собственного участка Зорина. Коммунист его благоустроил: выложил брусчатку и высадил растения.

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