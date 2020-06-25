В российском регионе установили памятник Сталину

Памятник советскому вождю Иосифу Сталину установили в городе Бор Нижегородской области в день 75-летия парада Победы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Монумент сделан из бетона и окрашен в бронзовый цвет. Он изображает Сталина в полный рост в шинели и фуражке. Высота скульптуры с постаментом составляет около трех метров.

Отмечается, что памятник был установлен на средства предпринимателя и главы местного отделения КПРФ Алексея Зорова. Монумент находится на территории его собственного участка. Зоров благоустроил территорию вокруг: высадил деревья и уложил брусчатку.

Еще один памятник советскому вождю был открыт в октябре 2019 года в селе Сосновка Хабаровского края. Трехметровый памятник состоит из постамента цилиндрической формы красного цвета и позолоченного бюста.

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