Памятник Сталину в российском регионе посчитали садовой фигурой

Полиция Нижегородской области отказалась заводить уголовное дело об установке памятника советскому вождю Иосифу Сталину на частной территории в городе Бор. Об этом сообщил владелец участка, предприниматель и глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров на своей странице во «ВКонтакте».

Как говорится в ответе регионального МВД, который опубликовал Зоров, в полицию на памятник пожаловался глава администрации города Александр Киселев. Он усмотрел в действиях предпринимателя признаки самоуправства.

Сам Зоров пояснил, что принадлежащей ему компанией был заключен договор на установку декоративной садовой фигуры. Отмечается, что она не является ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской, а также расположена на частном земельном участке, а не на муниципальной территории. Из этого следует, что фигура под действие закона о порядке установки памятников не подпадает.

Памятник Сталину в городе Бор торжественно открыли 24 июня. Он был установлен на средства Алексея Зорова. Помимо установки самого монумента Зоров обустроил территорию вокруг него.

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