На западе Германии установили первый памятник Ленину

В городе Гельзенкирхен в западной Германии установили первый памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщила газета Die Welt.

Памятник установлен по инициативе марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Статую отлили в Чехословакии в 1957 году, ее высота составляет более двух метров. МЛПГ приобрели ее и установили, несмотря на протесты властей и местных жителей.

Изначально администрация города была против установки памятника. Так, местные власти утверждали, что коммунистический лидер «выступал за насилие, угнетение, террор и привел к ужасным человеческим страданиям», что несовместимо с идеалами демократии.

Однако административный суд разрешил установить монумент. В партии заявили, что Ленин, напротив, был «мировым пионером народной свободы и демократии». Изначально открытие было запланировано на 14 марта.

«Марксистско-ленинская партия Германии» создана в 1982 году и базируется на теоретическом наследии немецких философов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, советских государственных руководителей Ленина и Иосифа Сталина, а также китайского вождя Мао Цзэдуна. Лучший результат на федеральных выборах в своей истории показала в 2005 году, набрав 0,1 процент голосов.

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